Роспотребнадзор назвал "крайне сложной" COVID-обстановку в Калининградской области

В Калининградской области эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавирусной инфекции, оценивается властями как "крайне сложная без тенденции к стабилизации", известила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

Она уточнила, что в структуре заболевших не уменьшается количество больных пневмониями: тяжелые формы заболевания регистрируются среди лиц старше 65 лет, среди заболевших - много медицинских работников.

Установленные на период новогодних праздников дополнительные антивирусные ограничения Бабура полагает адекватными исходя из складывающейся эпидситуации. Введённые меры направлены на разрыв механизма передачи инфекции, а не на прекращение работы бизнеса или снижение развития экономики, отметила глава областного Роспотребнадзора.

"Если мы ответственно отнесёмся к соблюдению этих профилактических мер, то эпидемический процесс, который мы наблюдаем сейчас, удастся стабилизировать, а рост не будет таким значительным", - уверена главный санитарный врач Калининградской области.

Согласно информации оперативного штаба, на сегодняшний день в регионе известно о более 17 тысячах граждан с COVID-19.