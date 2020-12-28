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12:51

Конституционный суд признал законным ограничение передвижения граждан во время эпидемии коронавируса

фото ЗакС политика Конституционный суд признал законным ограничение передвижения граждан во время эпидемии коронавируса

Конституционный суд признал законным решение региональных властей об ограничении передвижения граждан во время эпидемии коронавируса, постановление опубликовано на сайте КС РФ.

Суд рассматривало случай, когда житель Подмосковья в суде оспорил законность решения губернатора региона Андрея Воробьева.

Конституционный суд решил признать вызвавший претензии пп. 3 п. 5 постановления губернатора Подмосковья о введении "коронавирусных" ограничений "не противоречащим Конституции", поскольку установление этого положения "было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

Житель Подмосковья оспорил постановление Воробьева в суде после того, как его в апреле задержали полицейские и составили на него протокол за нарушение режима самоизоляции. Суд приостановил рассмотрение его дела и обратился в Конституционный суд с запросом о конституционности.

 

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