Беглов, Дзюба, Шнуров: составлен рейтинг самых упоминаемых в СМИ петербуржцев

"Петербургский дневник" и компания "Медиалогия" представили перечень именитых горожан, наиболее часто попадавших в поле зрения СМИ в уходящем году.

Первая строчка - у градоначальника Северной столицы Александра Беглова (свыше 193 тысяч упоминаний). На втором месте - форвард "Зенита" Артём Дзюба (99 тысяч упоминаний), замыкает тройку лидеров главный тренер команды сине-бело-голубых Сергей Семак.

На четвертом месте расположился лидер "Ленинграда", продюсер RTVI Сергей Шнуров (более 42 тысяч упоминаний), на пятой строчке - солист группы Little Big Илья Прусикин.

Кроме того, в масс-медиа часто говорили об актёре Михаиле Боярском (16 тысяч упоминаний), Валерии Гергиеве (12 тысяч) и директоре Эрмитажа Михаиле Пиотровском (11 тысяч).

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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