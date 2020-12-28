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14:51

Присяжные попросили снисхождения для убийвшего сослуживцев в Забайкалье солдата-срочника

фото ЗакС политика Присяжные попросили снисхождения для убийвшего сослуживцев в Забайкалье солдата-срочника

Присяжные заседатели единодушно признали солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьми сослуживцев в воинской части в Забайкалье, передает ТАСС.

При этом присяжные сочли, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. За это проголосовали пять человек, еще трое проголосовали против. Руководитель "Агоры" Павел Чиков пояснил, что в этом случае судья может назначить ему не более двух третей максимального срока по его статье – то есть, 13 лет и 4 месяца по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

В октябре 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в Забайскальском крае, восемь человек погибли, еще два получили ранения. Выяснилось, что срочника подвергали унижениям, избивали, угрожали изнасиловать старшие по званию. Позже было возбуждено дело по ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности), по которому Шамсутдинов признан потерпевшим.

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