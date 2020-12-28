Умер замначальника секретариата администрации губернатора Петербурга Архангельский

На 62-м году ушёл из жизни заместитель начальника секретариата администрации губернатора Петербурга - глава Отдела документационного обеспечения Александр Архангельский, проинформировали в Смольном.

Члены петербургского правительства и градоначальник Александр Беглов выразили семье усопшего свои соболезнования, отметив высокий профессионализм Архангельского, который он демонстрировал на занимаемом посту.

"Его высокие деловые и личные качества были незаменимы в работе Секретариата", - сообщили в Смольном.

Архангельский родился в 1959 году в Ленинграде. В 1984 году завершил учёбу в Ленинградском механическом институте, а спустя ещё семь лет - окончил Ленинградский политологический институт.

В Смольный чиновник пришёл в 2001 году.

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