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15:52

Все регионы России объявили 31 декабря выходным днем

фото ЗакС политика Все регионы России объявили 31 декабря выходным днем

Все регионы России объявили 31 декабря выходным днем, последней это сделала Северная Осетия, передает РИА "Новости".

Чуть ранее такое же решение приняли в Краснодарском крае, Чечне, 24 декабря об этом же объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Регионы начали массово объявлять 31 декабря выходным днем после того, как это рекомендовал сделать президент Владимир Путин. В 2020 году последний день выпадает на будний, так что считался рабочим. Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о решении сделать 31 декабря выходным днем неделей ранее.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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