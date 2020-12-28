Все регионы России объявили 31 декабря выходным днем, последней это сделала Северная Осетия, передает РИА "Новости".

Чуть ранее такое же решение приняли в Краснодарском крае, Чечне, 24 декабря об этом же объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Регионы начали массово объявлять 31 декабря выходным днем после того, как это рекомендовал сделать президент Владимир Путин. В 2020 году последний день выпадает на будний, так что считался рабочим. Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о решении сделать 31 декабря выходным днем неделей ранее.

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