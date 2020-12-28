Военно-медицинская академия открыла двери для COVID-больных

Очередное медицинское учреждение Петербурга начало приём заражённых коронавирусом граждан: свои двери для ковидных больных открыла Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова (ВМА), уведомили в пресс-службе Смольного.

В стационаре для инфицированных разбито 150 койко-мест, десять из которых - реанимационные.

ВМА стала седьмым федеральным медучреждением, занимающихся лечением COVID-больных.

"Сегодня в Петербурге помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 23 больницах (16 городских и 7 федеральных клиниках). В них развернуто 11925 инфекционных коек, из которых свободны 1041 (8,7%)", - отчитались в городской администрации.