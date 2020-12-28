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18:59

В правительстве заявили о нехватке 700 млрд рублей для решения проблемы бедности в России

фото ЗакС политика В правительстве заявили о нехватке 700 млрд рублей для решения проблемы бедности в России

Россия нуждается в 700 млрд рублей для того, чтобы побороть бедность в стране, уверена вице-премьер Татьяна Голикова. Соображениями на сей счёт зампредседателя правительства поделилась в разговоре с Владимиром Познером в эфире его авторской передачи на Первом.

"Объем недостающих ресурсов для того, чтобы [всем гражданам] выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 млрд рублей", - цитирует Голикову ТАСС.

При этом, подчеркнула чиновница, порядка 80% бедных в России - семьи с детьми.

Добавим также, ранее Голикова сообщала, что общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян составит в 2019–2024 годах 15,3 трлн рублей.

В октябре в разговоре с Владимиром Путиным министр труда Антон Котяков известил, что к категории материально необеспеченных граждан на сегодняшний день относятся почти 20 млн россиян.

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