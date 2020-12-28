Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до конца новогодних праздников, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Ограничение будет действовать до 12 января включительно.

В Великобритании некоторое время назад был выявлен новый штамм коронавируса, который, по данным медиков, быстро распространился на юго-востоке страны. Из-за этого 21 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией на неделю. Также был введен обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих оттуда.