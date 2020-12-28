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20:15

ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный за неявку на регистрацию

фото ЗакС политика ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный за неявку на регистрацию

ФСИН пригрозила Алексею Навальному заменой условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, решив, что он уклоняется от контроля, будучи в Германии на реабилитации, сообщение опубликовано на сайте ФСИН.

В ведомстве заявили, что, согласно публикации медиков клиники "Шарите" в журнале Lancet, 20 сентября Навальный был выписан, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни".

"Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции", - заявили в ФСИН.

Адвокат Вадим Кобзев рассказал в Twitter, что получил от ФСИН смс-сообщение, в котором ему попросили передать Навальному о необходимости явиться в московский филиал службы до 9 утра 29 декабря для регистрации. По словам сотрудников ФСИН, связаться с Навальным у них не получилось.

Навальный проходит реабилитацию в Германию. Туда его доставили в состоянии комы в августе, после того как ему стало плохо в самолете Томск – Москва. Он очнулся спустя  три недели.

Несколько независимых лабораторий и эксперты ОЗХО заявили, что в организме Навального обнаружены следы вещества из группы нервно-паралитических ядов "Новичок". Об этом же свидетельствуют выводы медиков клиники, опубликованные в Lancet.

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