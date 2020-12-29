Ленобласть передумала вводить "комендантский час" для подростков в дни зимних каникул

Ленобласть решила отказаться от введения "комендантского часа" для несовершеннолетних в дни зимних каникул, сообщили представители правительства региона.

С чем связано такое решение – не уточняется.

Накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому несовершеннолетним в регионе запрещалось с 30 декабря по 10 января находится на улице, в транспорте и общественных местах без сопровождения взрослых с 21:00 до 6:00. Мера была направлена на борьбу с распространением коронавируса.