В России выявили еще 27 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - опять 3,7 тысяч

В России за последние сутки выявлено 27 002 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным штаба, сейчас болеют 553 027 россиян, хотя министр здравоохранения Михаил Мурашко называл цифры в два раза выше неделю назад. В общей сложности за время эпидемии с марта зафиксировано 3 105 037 случаев заражения. 55 827 человек умерли от коронавируса, 562 летальных исхода вписали в статистику за последние сутки.

В Петербурге зафиксировано 3 757 новых случаев – ежедневный прирост, по данным штаба, замер примерно на одной отметке на протяжении месяца. В статистику оперштаба включены 86 474 петербуржцев, которые лечатся от болезни прямо сейчас, всего в городе выявили 234 602 случая заболевания с марта. Умерли 7 532 петербуржца, 79 смертей добавили в статистику за последний день.

В Ленобласти за сутки выявили 235 больных коронавирусом. Всего выявлено 23 379 случаев заражения, 2 131 человека указаны в статистике как болеющие сейчас.