18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:01

Эрмитажные коты и пушистые "чиновники" попали в рейтинг самых медийных котиков 2020 года

фото ЗакС политика Эрмитажные коты и пушистые "чиновники" попали в рейтинг самых медийных котиков 2020 года

Компания "Медиалогия" представила рейтинг упоминаемости котиков в СМИ, в него попали несколько котов-чиновников.

Самыми популярными в СМИ оказались "Наташины коты, которые все уронили". Речь идет о меме, который стал популярен в 2020 году: в нем коты будят свою хозяйку, сообщая ей разные плохие новости.

Вторыми по популярности в уходящем году оказались эрмитажные коты, которым меценат из Франции оставил часть своего наследства. На третьем месте – кот, которого спасли на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске в декабре. Везунчика забрали в региональное министерство природы, где назначили замминистра по охране животного мира.

Четвертым стал кот Мостик, который был символом моста через Керченский пролив. В июле он "перешел на работу" в МИА "Россия сегодня". Пятое место занял упитанный кот Виктор, оказавшийся символом борьбы за провоз домашних животных в салоне самолетов. Он оказался первым зверем, полетевшим самолетом S7 после того, как авиакомпания увеличила допустимый вес для провоза животных в салоне до 10 кг.

Шестое место занял официальный мышелов МИД Великобритании по кличке Палмерстон. В 2020 году он вышел на пенсию после четырех лет дипломатической службы. Седьмым стал кот Мир, которого президент Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита: СМИ писали, что ему пришлось уйти на карантин.

"Уникальная" кошка, дающая советы во сне, оказалась на восьмом месте. Житель Новороссийска пытался продать ее за 20 млн рублей. Девятым стал кот Леша из Челябинска, который спас свою хозяйку во время пожара. Замыкает десятку самых медийных пушистиков кошка из Тюмени, уснувшая в стиральной машине и спасенная сотрудниками МЧС.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:57 Петербуржцы смогут привиться от COVID-19 на новогодних праздниках

18:49 РКН объявил о составлении протоколов на СМИ-иноагентов из-за отсутствия маркировок

18:19 За год рост "индекса Оливье" составил свыше 6%

18:19 Зимние каникулы для школьников в Москве продлили до 17 января

17:57 Муниципал: Мундеп МО "Волковское" Савченков заявил, что выбил из рук местного жителя перцовый баллончик

17:41 В КПРФ хотят привести петербургский закон о МСУ в соответствие с федеральным

17:36 На режиссера Манского составили протокол за пикет с трусами у здания ФСБ в Москве

17:10 У Федеральной антимонопольной службы появился новый замглавы

17:01 Эрмитажные коты и пушистые "чиновники" попали в рейтинг самых медийных котиков 2020 года

16:50 Пономарев о включении в список физлиц-иноагентов: Думаю, это заказ ФСБ

16:26 КСП проверит в 2021 году ГУП "ТЭК", ряд комитетов, администраций и муниципалитетов

16:16 Беглов благодарен духовенству за помощь петербуржцам во время пандемии

15:52 Минюст признал центр "Насилию.нет" иноагентом

15:23 Муниципал: Мундеп МО "Волковское" выбил телефон из рук местного жителя во время съемки в муниципалитете

15:17 Станции метро у Дворцовой площади в канун Нового года закроют раньше обычного

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru