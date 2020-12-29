У Федеральной антимонопольной службы появился новый замглавы

В Федеральной антимонопольной службе сменился заместитель главы. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил на это место Геннадия Магазинова, подписав соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном портале правовой информации. Другим распоряжением глава кабинета министров снял с этой должности Александра Редько, занимавшего ее в течение последних пяти лет.

Магазинов - из команды нового главы ФАС Максима Шаскольского: назначенец возглавлял его аппарат, когда Шаскольский работал вице-губернатором Петербурга. В свою очередь, Шаскольский сменил место работы в ноябре, заняв место Игоря Артемьева, который без перерыва управлял ведомством последние шестнадцать лет.

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