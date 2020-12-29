Зимние каникулы для школьников в Москве продлили до 17 января

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что зимние школьные каникулы в столице будут продлены на неделю.

Таким образом, учащиеся 1 – 11 классов московских школ отдохнут до 17 января. Собянин заявил, что длинные осенние каникулы сыграли "огромную роль в сдерживании распространения коронавирусной инфекции", и специалисты полагают, что 11 дней каникул будет недостаточно, "чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста" числа заражений.

В Петербурге о планах продлевать зимние школьные каникулы Смольный не заявлял. Петербургские школьники отдыхают с 28 декабря по 11 января. Ранее чиновникам пришлось опровергать информацию из соцсетей о том, что отдых для ребят собираются продлить.