Бывшего схиигумена Сергия арестовали на два месяца

Проходящий по уголовным делам религиозный деятель Сергий, захвативший Среднеуральский женский монастырь и задержанный утром 29 декабря, получил от суда меру пресечения в виде двух месяцев следственного изолятора, передает "Интерфакс". Всего в отношении 64-летнего мужчины завели три дела: по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 УК РФ (самоуправство).

В своих видеороликах, выпускавшихся нынешним летом, он резко критиковал патриарха Кирилла и президента Владимира Путина, предлагая себя на место последнего. Он также выступал в качестве ковид-диссидента. Ранее Сергий был судим за убийство. РПЦ в ноябре внесла его в список лжесвященников.