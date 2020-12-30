В Петербурге за 990 млн рублей установят 171 камеру контроля соблюдения ПДД

CПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" разместил тендер на предоставление во временное пользование стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Стоимость контракта - 990 млн рублей. На обозначенную сумму будущий подрядчик должен будет предоставить Петербургу 171 камеру сроком на три года - с 2021 по 2023 год.

В числе перечисленных в технической документации к конкурсной заявке адресов: наб. Обводного канала около ул. Шкапина; Ленинский пр. у Кронштадтской пл.; пр. Косыгина, 2, 4, 17; Красногвардейская пл.; мост Петра Великого; пр. Стачек, 9, и другие.

Камеры должны фиксировать нарушения скоростного режима, правил остановки и стоянки, использования выделенных полос для общественного транспорта, требований знаков и дорожной разметки, а также выезд на встречную полосу.

Подрядчика выберут 29 января 2021 года.