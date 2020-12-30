18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:55

Коронавирус добрался до 26,5 тысяч россиян, из которых 3764 - петербуржцы

фото ЗакС политика Коронавирус добрался до 26,5 тысяч россиян, из которых 3764 - петербуржцы

Оперативный штаб предоставил обновленную суточную статистику по приросту COVID-заражённых: так, за последние 24 часа инфекция была выявлена у 26 513 россиян. Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии коронавирус обнаружили у 3 131550 граждан РФ.

Зарегистрировано 599 новых COVID-смертей. За всё время от опасной болезни скончались 56 426 обитателей России.

Излечились при этом ещё 29 235 человек, а общее количество выздоровевших граждан достигло отметки 2 525 418.

Лидирует по уровню заражения традиционно Москва - плюс 5 105 заболевших. Следом идут Петербург, зависший на отметке 3 764, Московская область - 1 608, Нижегородская область - 503.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:22 В Петербурге начался праздничный локдаун: закрылись бары, рестораны, театры и музеи

29 декабря, 20:40 "Можно приравнять к боевым наградам": Беглов вручил ордена и медали врачам

29 декабря, 18:57 Петербуржцы смогут привиться от COVID-19 на новогодних праздниках

29 декабря, 18:19 Зимние каникулы для школьников в Москве продлили до 17 января

29 декабря, 16:16 Беглов благодарен духовенству за помощь петербуржцам во время пандемии

29 декабря, 15:17 Станции метро у Дворцовой площади в канун Нового года закроют раньше обычного

29 декабря, 13:53 Минздрав: Около 900 тысяч россиян лечатся от коронавируса на дому

29 декабря, 12:53 Псковский губернатор считает, что его регион вышел на плато по коронавирусу

29 декабря, 12:22 Новые корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо" заработают во время новогодних праздников

29 декабря, 10:57 В России выявили еще 27 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – опять 3,7 тысячи


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:30 Милонов направил Деду Морозу депутатский запрос

11:17 Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

10:55 Коронавирус добрался до 26,5 тысяч россиян, из которых 3764 - петербуржцы

10:35 В Петербурге за 990 млн рублей установят 171 камеру контроля соблюдения ПДД

9:54 ЦПКиО будет бесплатно открыт для петербуржцев 31 декабря и 1 января

9:22 В Петербурге начался праздничный локдаун: закрылись бары, рестораны, театры и музеи

29 декабря, 21:30 2020 год в лозунгах

29 декабря, 21:23 СК возбудил уголовное дело на Навального из-за пожертвований ФБК

29 декабря, 20:58 Бывшего схиигумена Сергия арестовали на два месяца

29 декабря, 20:49 Петербургское "Яблоко" пожалуется в полицию на фальшивые газеты от имени партии

29 декабря, 20:40 "Можно приравнять к боевым наградам": Беглов вручил ордена и медали врачам

29 декабря, 19:52 Суд в Петербурге отказал истцам, требовавшим от Беглова результаты опроса о коррупции

29 декабря, 19:15 При РПЦ создали Общецерковную дисциплинарную комиссию

29 декабря, 18:57 Петербуржцы смогут привиться от COVID-19 на новогодних праздниках

29 декабря, 18:49 РКН объявил о составлении протоколов на СМИ-иноагентов из-за отсутствия маркировок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru