18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:55

Комздрав поведал о графике работы поликлиник в период новогодних каникул

фото ЗакС политика Комздрав поведал о графике работы поликлиник в период новогодних каникул

В комитете по здравоохранению представили график работы петербургских поликлиник на период новогодних праздников. Расписание доступно на сайте ведомства.

Участковые врачи в медучреждениях будут принимать в режиме "рабочего дня", а специалисты – с 09:00 до 15:00. График работы поликлиник можно найти по ссылке.

Как уточнили в комздраве, во всех поликлиниках имеется достаточный запас лекарств для COVID-больных, рассчитанный на все новогодние дни отдыха. Кроме того, в выходные будут в привычном режиме функционировать 15 лабораторий ПЦР-диагностики и КТ-центры.

Напомним также, с ноября в городе на Неве действует акция "Подвези врача" – волонтеры возят участковых врачей и медсестер на амбулаторные вызовы. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:59 Смольный выделит ресторанам и туркомпаниям 500 млн рублей поддержки

11:59 Для верующих в Архангельской области сделали "скидку", разрешив массовые купания

10:55 Коронавирус добрался до 26,5 тысяч россиян, из которых 3764 – петербуржцы

9:22 В Петербурге начался праздничный локдаун: закрылись бары, рестораны, театры и музеи

29 декабря, 20:40 "Можно приравнять к боевым наградам": Беглов вручил ордена и медали врачам

29 декабря, 18:57 Петербуржцы смогут привиться от COVID-19 на новогодних праздниках

29 декабря, 18:19 Зимние каникулы для школьников в Москве продлили до 17 января

29 декабря, 16:16 Беглов благодарен духовенству за помощь петербуржцам во время пандемии

29 декабря, 15:17 Станции метро у Дворцовой площади в канун Нового года закроют раньше обычного

29 декабря, 13:53 Минздрав: Около 900 тысяч россиян лечатся от коронавируса на дому


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:25 В Петербурге пресекли деятельность десятков нелегальных елочных базаров

14:59 Смольный выделит ресторанам и туркомпаниям 500 млн рублей поддержки

14:47 Шлосберг: Обнуление - самое позорное политическое слово года

14:30 Лидера пермской "Другой России Лимонова" оштрафовали за видео с нацистской атрибутикой

14:22 Навальный предложил свой способ спасения РФ от проявлений сепаратизма

13:59 СК прекратил дело по "дадинской" статье, возбуждённое в отношении участника хабаровских протестов

13:30 "Коммерсант": Главу "Газпрома" Алексея Миллера могут отправить в отставку

12:59 На всех участках трассы М-11 "Нева" запустили высокоскоростной интернет

12:57 Депо троллейбусного парка № 1 в Петербурге решили снести

12:40 "Путин не бьётся в истерике": Кремль – о возбуждении нового уголовного дела против Навального

12:39 "Люди долга, чести и совести": Лукашенко наградил своих силовиков

11:59 Для верующих в Архангельской области сделали "скидку", разрешив массовые купания

11:55 Комздрав поведал о графике работы поликлиник в период новогодних каникул

11:30 Милонов направил Деду Морозу депутатский запрос

11:17 Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru