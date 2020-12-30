Комздрав поведал о графике работы поликлиник в период новогодних каникул

В комитете по здравоохранению представили график работы петербургских поликлиник на период новогодних праздников. Расписание доступно на сайте ведомства.

Участковые врачи в медучреждениях будут принимать в режиме "рабочего дня", а специалисты – с 09:00 до 15:00. График работы поликлиник можно найти по ссылке.

Как уточнили в комздраве, во всех поликлиниках имеется достаточный запас лекарств для COVID-больных, рассчитанный на все новогодние дни отдыха. Кроме того, в выходные будут в привычном режиме функционировать 15 лабораторий ПЦР-диагностики и КТ-центры.

Напомним также, с ноября в городе на Неве действует акция "Подвези врача" – волонтеры возят участковых врачей и медсестер на амбулаторные вызовы.