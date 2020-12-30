Депо троллейбусного парка № 1 в Петербурге решили снести

Неэксплуатируемое и получившее статус аварийного здание депо троллейбусного парка №1 (Сызранская улица, 15Ж) в ближайшее время снесут, о чем пишет строительное издание "Канонер". Пока неизвестно, хотят ли чиновники видеть что-либо другое на его месте.

По словам официального представителя "Горэлектротранса", его организация на конкурсной основе уже выбрала подрядчика для работ по демонтажу: подряд достался ООО "Ризалит".

"Освободившаяся после демонтажа здания территория запланирована для использования в качестве второй площадки троллейбусного парка № 1 для выпуска троллейбусов с учетом расширения парка подвижного состава", - приводится цитата источника.

Как и весь парк № 1, здание депо появилось на своем месте на рубеже 1940-х годов.