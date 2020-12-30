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13:30

"Коммерсант": Главу "Газпрома" Алексея Миллера могут отправить в отставку

фото ЗакС политика "Коммерсант": Главу "Газпрома" Алексея Миллера могут отправить в отставку

В мае 2021 года у нынешнего руководителя "Газпрома" Алексея Миллера истекает срок действия контракта, однако с ним вряд ли будут подписывать новый договор, предполагающий пролонгирование действия его полномочий, делится "Коммерсант", ссылаясь на источники. Миллер, напомним, стоит во главе компании-монополиста в течение последних 20 лет.

Слухи о вероятной отставке главы "Газпрома" начались после осеннего губернаторопада: тогда Миллер тоже встречался с Владимиром Путиным.

Основная причина, по которой могут уволить начальника монополии, – "откровенно плохие" финансовые показатели "Газпрома". С начала года убытки предприятия составили 202 млрд рублей, тогда как в прошлом году выручка держалась на отметке в 1,1 трлн рублей. Из-за пандемии коронавирусной инфекции снизился спрос на газ, а установленные экспортные цены сделали поставки убыточными. Параллельно "Газпром" сталкивается с интересами США на европейском рынке.

Другие собеседники "Ъ" заявили, что финальной точкой в карьере Миллера станет реализация газопровода "Северный поток-2", который избавит ЕС от трансфера через Украину.

При этом "Коммерсант" уточняет, что уход Миллера не выглядит неизбежным, а нынешнее положение "Газпрома" не требует срочного реформирования.

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