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14:30

Лидера пермской "Другой России Лимонова" оштрафовали за видео с нацистской атрибутикой

фото ЗакС политика Лидера пермской "Другой России Лимонова" оштрафовали за видео с нацистской атрибутикой

Пермский суд решил оштрафовать местного лидера незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Кирилла Имашева на 1,5 тысячи рублей за видео, в котором использована запрещённая символика, делится "МБХ медиа".

Имашеву инкриминировали ст. 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Лимоновцы сообщили, что активиста задержали 7 ноября в ходе акции в честь Дня революции. После уже в отделе полиции с него взяли объяснительную по поводу нескольких видео, опубликованных у него на странице "ВКонтакте" несколько лет назад. Одно из них представляет собой иностранное юмористическое шоу от автора Big Man Tyron, где автор цинично высказывается на разные темы.

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