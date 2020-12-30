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14:59

Смольный выделит ресторанам и туркомпаниям 500 млн рублей поддержки

фото ЗакС политика Смольный выделит ресторанам и туркомпаниям 500 млн рублей поддержки

Петербургское правительство решило поддержать малый бизнес в лице ресторанов и туристических компаний, наиболее пострадавших от новогоднего локдауна, выделив им 500 млн рублей в качестве поддержки, поделился с "Фонтанкой" зампредседателя комитета промышленной политике Александр Ситов. Финансирование будет предоставлено за счёт средств Резервного фонда.

Деньги распределит Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Первыми воспользуются льготными займами представители туристической отрасли, уточнила в разговоре с изданием глава фонда Александра Питкянен. Им предоставят 253 млн рублей. Оставшиеся средства распределят между работниками ресторанной сферы, однако окончательное решение на сей счёт пока не принято.

Сегодня на сайте Фонда содействия кредитованию появились условия, по которым пострадавший турбизнес сможет получить льготный займ. Кредит выдадут малым и средним предприятиям на выплату заработной платы сотрудникам и уплаты обязательных отчислений по налогам и взносам с фонда заработной платы.

Сумма займа - от 50 тысяч до 5 млн рублей. Процентная ставка - 0% годовых на 1–12 месяц, 3% годовых на 13–24 месяц, 3% годовых на 25–36 месяц. Кредит выдаётся без залогового обеспечения, под поручительство акционеров. Заявки начнут принимать уже с 11 января вплоть до 28 февраля грядущего года.

Условия программы поддержки рестораторов утвердят после новогодних праздников.

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