В Петербурге пресекли деятельность десятков нелегальных елочных базаров

Сотрудники комитета Смольного по контролю за имуществом проинспектировали город, интересуясь незаконной торговлей елками, и сумели выявить и прикрыть 36 точек такой торговли, передает пресс-служба Смольного. Нелегально продавали елки, в частности, в Коломягах, Купчино, Пороховых, Рыбацком, Веселом поселке и на Пискаревке. Теперь предприниматалей ждут штрафы по административным делам.

"Уличная торговля должна быть организована по правилам, и бизнес нужно вести честно. Нельзя наживаться на празднике в ущерб городу и природе", - прокомментировал итоги рейда губернатор Александр Беглов.

В сообщении подчеркивается, что елочные развалы должны присутствовать в схеме размещения городских нестационарных объектов и что торговцам нужно иметь документы на занимаемый земельный участок. Наконец, есть требования к самим деревьям: они должны быть добыты из специализированных питомников.

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