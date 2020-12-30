"Мы держим удар": Беглов заявил, что в Смольном думали о более жестком новогоднем локдауне

Петербургский градоначальник Александр Беглов известил, что изначально городские власти думали ввести более суровые меры в рамках антивирусного новогоднего локдауна, однако складывающаяся ситуация позволила этого не делать. О размышлениях Смольного губернатор поведал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Когда вводились последние ограничения, у многих было предложение закрыть все до 11-го числа", - сообщил городской глава.

Среди прочего, уточнил Беглов, власти хотели закрыть не только все рестораны, но и торговые центры.

"Но когда мы посчитали, что мы держим удар и можем более мягкие принять ограничения, мы их приняли, и все согласились", - заключил он.

О том, какие антивирусные меры были введены администрацией Петербурга, читайте на ЗАКС.Ру.

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