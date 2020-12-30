Ходорковский выделил "самую главную и печальную" тенденцию 2020 года в России

Общественный деятель, эмигрант Михаил Ходорковский подвел итоги уходящего года, обозначив для себя самое важное в нем с политическоей точки зрения. Таковым для него стало стремление власти выявлять среди граждан реальных или мнимых иностранных агентов и вследствие этого усложнять им жизнь. При этом главный критерий для этой получения маркировки, по мнению Ходорковского очень прост: это степень лояльности или нелояльности нынешнему политическому режиму, олицетворяемому персонально президентом Владимиром Путиным.

"Это не случайные события, Путин считает, что ведет войну со всем миром от лица страны, но на самом деле пытается только сохранить личную власть. Плохая новость, что он идет уже на самые крайние меры, а хорошая в том, что все больше людей понимает: это всего лишь агония стареющего автократа", - отметил он на собственном YouTube-канале.

По мнению Ходорковского, к обозначенной им тенденции также можно отнести узаконенное право РФ не исполнять решения международных судов, что для него особо актуально в связи с делом ЮКОСа.

Фото: Михаил Ходорковский / Facebook