В России выявили еще 27,7 тысяч зараженных коронавирусом, в Петербурге - снова 3,7 тысяч

В России за последние сутки зафиксировано 27 747 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По версии штаба, в России сейчас коронавирусом болеют 547 938 человек – хотя министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что только дома от инфекции сейчас лечатся около 900 тысяч россиян, и это 80% всех заболевших. Всего за время эпидемии выявлено 3 159 297 случаев заражения. Штаб сообщает о 57 019 умерших, 593 летальных исхода вписали в статистику за последний день.

В Петербурге выявили 3 758 заболевших: последний месяц каждый день штаб отчитывается практически об одних и тех же цифрах. Лечатся от коронавируса, по данным штаба, 85 983 петербуржцев, всего выявлено 242 124 случаев заражения. Умерли, по официальным данным, 7 694 пациента, 84 смерти внесли в статистику за минувшие сутки.

В Ленобласти заболели еще 225 человек. Лечение проходят, по данным штаба, 2 069 жителей региона – это меньше, чем число занятых "коронавирусных" коек, о которых сообщало местное правительство. Всего за время эпидемии в Ленобласти зафиксировано 223 832 случаев заражения, 254 человека умерли.