Минтруд предварительно рассчитал прожиточный минимум за 2020 год

Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год составит 11 301 рубль, следует из предварительного расчета Минтруда.

Для трудоспособного населения этот показатель составит 12 223 рубля, для пенсионеров – 9 299 рублей, для детей – 11 203 рубля. Это – данные предварительного расчета на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года.

Теперь, с 2021 года, прожиточный минимум будет устанавливаться сразу на год: раньше он рассчитывался по кварталам. Теперь его будут устанавливать как соотношение с медианным среднедушевым доходом. В 2021 году прожиточный минимум составит 11 653 рубля, трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11303 рубля, для пенсионеров – 10022 рубля.