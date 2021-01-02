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11:47

В России зафиксировано еще 26,3 тысяч случаев заболевания COVID-19

фото ЗакС политика В России зафиксировано еще 26,3 тысяч случаев заболевания COVID-19

В России за последний день выявлено 26 301 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

С начала эпидемии зафиксировано 3 212 637 случая заболевания. Умерли 58 002 пациента, 447 летальных исходов зарегистрировано за последний день.

В Петербурге, по данным штаба, заболели еще 3 742 человека. Всего с марта известно о 249 612 случаев заболевания, из них в 89 317 пациенты переносят инфекцию прямо сейчас. Умерли, по данным штаба, 7 845 петербуржцев с коронавирусом, 76 смертей добавили в статистику за минувшие сутки.

В Ленобласти выявлено еще 223 заболевших. Всего известно о 24 279 случаев заболевания в регионе, из них 2 132 – активные.

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