18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:32

Глава ГИБДД Москвы Дроганов уволен со своего поста

фото ЗакС политика Глава ГИБДД Москвы Дроганов уволен со своего поста

Глава управления ГИБДД по Москве Юрий Дроганов уволен со своего поста, передает "Интерфакс".

Согласно информации на сайте московского ГИБДД, исполняющим обязанности стал Алексей Диокин. Дроганов возглавлял столичную Госавтоинспекцию с ноября 2019 года.

С чем связана отставка, в ГИБДД не уточнили. За пару дней до этого, 31 декабря, Русская служба Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждается, что руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирало секретные данные маршрутов движения первых лиц России через чаты в WhatsApp. Среди объектов госохраны, которых сопровождает спецбатальон, - президент, премьер, председатель Совфеда, руководство Совбеза, ФСБ, лидеры иностранных государств.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 января, 18:02 Минимальная цена на водку в России выросла до 243 рублей

1 января, 15:36 Вступил в силу сокращенный список запрещенных для женщин профессий

1 января, 14:46 МРОТ и прожиточный минимум в России начали рассчитывать по новым правилам

31 декабря 2020, 14:07 Минтруд предварительно рассчитал прожиточный минимум за 2020 год

31 декабря 2020, 11:56 Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Новым годом

31 декабря 2020, 10:28 Смольный утвердил новые цены на проездные билеты в Петербурге

30 декабря 2020, 18:53 Координатора штаба Навального в Кургане увезли после допроса в СК в неизвестном направлении

30 декабря 2020, 18:03 Областной депутат-единоросс покусился на рельсы и был оштрафован

30 декабря 2020, 17:45 Спикер Ярославской облдумы Константинов погиб в ДТП

30 декабря 2020, 16:52 Смольный расторг контракт на строительство экопарка в Юнтолово: виной тому - песок


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:45 Россияне могут получить паспорт вакцинации от COVID-19 через госуслуги

14:32 Глава ГИБДД Москвы Дроганов уволен со своего поста

13:20 Мэрия Хабаровска заявила о прекращении митингов в поддержку Фургала

12:24 Вступил в силу закон о неприкосновенности бывших президентов России

11:47 В России зафиксировано еще 26,3 тысяч случаев заболевания COVID-19

10:28 Калининградский телеканал извинился за обрезанную картинку новогоднего обращения Путина

1 января, 18:02 Минимальная цена на водку в России выросла до 243 рублей

1 января, 17:51 В силе с 2021 года: Новые законы и правила России и Петербурга

1 января, 16:51 Суд оставил в силе штраф кемеровскому блогеру за "негативную оценку Конституции"

1 января, 15:36 Вступил в силу сокращенный список запрещенных для женщин профессий

1 января, 14:46 МРОТ и прожиточный минимум в России начали рассчитывать по новым правилам

1 января, 13:32 В России выявили еще 27 тысяч случаев заражения коронавирусом

1 января, 12:22 Невский проспект неожиданно стал пешеходным в новогоднюю ночь

31 декабря 2020, 17:55 Мишустин поздавил россиян с Новым годом и Рождеством

31 декабря 2020, 16:37 Журналист Bellingcat опубликовал таблицу с данными о поездках возможных отравителей Навального

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru