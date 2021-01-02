Глава ГИБДД Москвы Дроганов уволен со своего поста

Глава управления ГИБДД по Москве Юрий Дроганов уволен со своего поста, передает "Интерфакс".

Согласно информации на сайте московского ГИБДД, исполняющим обязанности стал Алексей Диокин. Дроганов возглавлял столичную Госавтоинспекцию с ноября 2019 года.

С чем связана отставка, в ГИБДД не уточнили. За пару дней до этого, 31 декабря, Русская служба Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждается, что руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирало секретные данные маршрутов движения первых лиц России через чаты в WhatsApp. Среди объектов госохраны, которых сопровождает спецбатальон, - президент, премьер, председатель Совфеда, руководство Совбеза, ФСБ, лидеры иностранных государств.