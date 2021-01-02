Россияне могут получить паспорт вакцинации от COVID-19 через госуслуги

Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, теперь могут получить паспорт вакцинации на портале госуслуг, передает "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По словам Мурашко, такая опция уже стала доступна 1 января. Прививочные кабинеты начнут работать с 4 января.

Пока неясно, будет ли такой паспорт давать привитым какие-либо преференции. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее предположил, что что полеты на самолетах будут разрешены либо при предъявлении паспорта вакцинации, либо после прохождения тестирования.