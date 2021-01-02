Суд оштрафовал москвича за экстремистские песни во "ВКонтакте" 29 раз за день

Кузьминский суд Москвы за день вынес 29 решений о штрафах москвичу Александру Пещенко за публикацию экстремистских песен во "ВКонтакте", передает ТАСС.

29 раз суд признал, что Пещенко нарушил ст. 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов), в каждом из случаев его оштрафовали на 1 тысячу рублей. Пещенко во всех случаях признал свою вину. Теперь ему придется выплатить не менее 29 тысяч рублей.

Суд решил, что Пещенко "совершил хранение в целях массового распространения экстремистских материалов". Во "ВКонтакте" он нашел и добавил себе на страничку аудиозаписи, внесенные в список экстремистских материалов. Конфисковать у него компьютер суд не стал.

В электронной картотеке суда есть еще 22 дела по той же статье в отношении Пещенко, по ним постановления пока не опубликованы. Тем не менее, на сайте указано, что он признан виновным, и ему назначено административное наказание.