Тысячи людей в Псковской области остались без света из-за непогоды

Последствия сильного снегопада в Псковской области привели к тому, что тысячи людей оказались отключенными от электроэнергии. Это случилось из-за налипания мокрого снега на провода.

По состоянию на утро 3 января число людей, оставшихся без электроэнергии, оценивается более чем в 6 тысяч, сообщает пресс-служба Минэнерго. Это более 400 населенных пунктов в Псковском, Печорском, Островском, Струго-Красненском и Себежском районах региона. В ликвидации неполадок участвуют 320 специалистов, использующих 83 машины.

При этом накануне, 2 января, когда об инциденте только стало известно, доступ к электричеству потеряли свыше 16 тысяч жителей области, включая 13 социально значимых объектов, но обеспечение последних энергией быстро восстановили.