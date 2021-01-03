У 24,1 тысяч россиян за сутки выявили COVID-19, в Петербурге – 3738 случаев

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 24 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончались 504, а сумели поправиться 19 847 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 3851 новый больной, в Петербурге – 3738, в Подмосковье – 1539. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровело 906 человек и скончалось 80.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию и Индию.