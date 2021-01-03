В Петербурге проиндексировали более 50 типов выплат различным категориям граждан

С наступлением Нового года петербургское правительство повысило размер социальных выплат, предназначенных для различных категорий горожан, о чем сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева. Речь идет о повышении на 3,4% размера более 50 мер поддержки - таких, как ежемесячные и единовременные выплаты, доплаты и пособия.

В частности, так называемый материнский капитал вырос до 156 тысяч 930 рублей 98 копеек. За рождение первого ребенка семьям будут выплачивать по 33439 рублей, второго - 44588 рублей, а третьего - 55733 рублей. На помощь малообеспеченных семей с маленькими детьми (в возрасте от трех до семи лет) чиновники выделили 2,6 млрд рублей. Помимо этого, свыше 170 тысячам семей с детьми достанутся ежемесячные пособия на ребенка.

Наконец, более 2 млн горожан смогут рассчитывать на прямые выплаты в общей сложности на сумму 45,7 млрд, тогда на доплаты пенсионерам Смольный потратит 5,1 млрд рублей.

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