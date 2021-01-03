Беглов съездил поздравить с Новым годом воспитанников интерната в Петергофе

Петербургский губернатор Александр Беглов по случаю новогодних праздников привез в Дом-интернат №2 в Петергофе подарки, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Помимо сувениров для детей и поздравлений, учреждению достался от главного городского чиновника сертификат на медицинское оборудование для магнитной терапии "Полюс – 2М".

"В прошлом году сделали удобные площадки для прогулок. В этом году продолжим. Сделаем игровой комплекс на улице, спортивную площадку, детскую площадку для слабовидящих, установим карусель", - анонсировал губернатор.

По словам Беглова, терпение и любовь со стороны персонала в подобных учреждениях способны творить чудеса, что он и увидел в ДДИ №2, который располагается в имешем статус исторического памятника здании XIX века.

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