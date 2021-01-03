Дрозденко вступил в заочный диспут со спикером эстонского парламента

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отреагировал на новогоднее обращение от спикера эстонского парламента Хенна Пыллуаасу, который предложил считать действующей русско-эстонской границей ту, что была установлена сто лет назад по Тартускому мирному договору, по которому эстонцам отходили части Псковской и Ленинградской областей. По мнению Дрозденко, коллеге не следует прибегать к использованию так называемой "избирательной памяти". Российский чиновник напомнил, что Ивангородскую крепость строили по решению царя Ивана III как сооружение для войны против шведов и никак не против эстонцев.

"А в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса. Потом правда находились эстонские ребята, которые по ночам у деревни Комаровка в Кингисеппском районе переносили пограничные столбы. Но уже на утро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы", - цитирует Дрозденко официальный Telegram-канал областного правительства.

По договору 1920 года к эстонцам отошли нынешние Печорский район Псковской области и участок вдоль реки Нарвы в нынешней Ленобласти. Четверть века спустя их включили в РСФСР.