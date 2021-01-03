В Гатчине пенсионерке вместо церковных свечек продали макароны

Жительница Гатчины Галина Кожевникова приобрела в Павловском кафедральном соборе набор из 30 церковных свечей, но по пришествии домой и при попытке их зажечь обнаружила, что это вытянутые макароны. О курьезе написало издание 47news, установив, что незапланированная покупка бакалеи могла обойтись пенсионерке в 3 тысячи рублей.

"Свечи от макарон можно отличить за километр. Свечница — это как кассир, она вечером отчитывается перед настоятелем. Какие пачки? Какие макароны?", - отреагировали на инцидент представители храма, беседуя с "МБХ Медиа Северо-Запад" и сочтя эксцесс фантастическим случаем.

Сама пенсионерка, судя по всему, ни на кого зла не держит, только просит, чтобы на нее "не смотрели как дуру".