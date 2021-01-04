18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:33

Петербургские бары и рестораны вновь открываются для посетителей

фото ЗакС политика Петербургские бары и рестораны вновь открываются для посетителей

Начиная с сегодняшнего дня, 4 января, в Петербурге барам, ресторанам и кафетериям вновь позволено открыться - соответствующий запрет власти города установили в декабре прошлого года, закрыв все увеселительные заведения с 30-го числа. Теперь общепиту можно работать с 06:00 до 23:00.

Петербуржцы и гости города смогут также посетить рестораны, расположенные в ТРК - однако речь идёт только о тех местах, которые имеют отдельный от центра вход. Фуд-корты по-прежнему закрыты.

Кроме того, у горожан есть возможность беспрепятственно воспользоваться услугами служебных столовых, служб доставки, обслуживанием навынос, а также общепитом на заправках, вокзалах и в "Пулково".

С 7 января смогут вернуться к привычной деятельности театры и музеи Северной столицы. Заполняемость первых при этом должна составлять 25% от вместимости зала.

В городе на Неве всё ещё действуют и другие установленные властями ограничения: так, в общественных местах следует носить средства индивидуальной защиты, а гражданам старше 65 лет предписано сидеть дома. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:38 Петербуржец умер в аптеке с рецептом на лекарства от коронавируса в руках

12:01 Петербург впервые с начала пандемии обошел Москву по количеству новых случаев COVID-19

3 января, 11:25 У 24,1 тысяч россиян за сутки выявили COVID-19, в Петербурге – 3738 случаев

2 января, 15:45 Россияне могут получить паспорт вакцинации от COVID-19 через госуслуги

2 января, 11:47 В России зафиксировано еще 26,3 тысяч случаев заболевания COVID-19

1 января, 13:32 В России выявили еще 27 тысяч случаев заражения коронавирусом

31 декабря 2020, 13:33 Смольный рассказал о работе больниц, поликлиник и скорой помощи в новогодние праздники

31 декабря 2020, 12:35 Шесть баров Петербурга и 112 посетителей накажут за несоблюдение "коронавирусных" запретов

31 декабря 2020, 11:11 В России выявили еще 27,7 тысяч зараженных коронавирусом, в Петербурге – снова 3,7 тысяч

30 декабря 2020, 20:58 Автомобилисты Петербурга провели акцию в поддержку врачей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:38 Петербуржец умер в аптеке с рецептом на лекарства от коронавируса в руках

12:01 Петербург впервые с начала пандемии обошел Москву по количеству новых случаев COVID-19

11:16 МВД учредит общедоступную базу злостных нарушителей ПДД

10:33 Петербургские бары и рестораны вновь открываются для посетителей

3 января, 18:00 В Гатчине пенсионерке вместо церковных свечек продали макароны

3 января, 16:45 Удальцов вышел на свободу после десяти суток спецприемника

3 января, 15:27 Протестно настроенные воронежцы кормят голубей

3 января, 14:42 Дрозденко вступил в заочный диспут со спикером эстонского парламента

3 января, 13:38 Беглов съездил поздравить с Новым годом воспитанников интерната в Петергофе

3 января, 12:40 В Петербурге проиндексировали более 50 типов выплат различным категориям граждан

3 января, 11:25 У 24,1 тысяч россиян за сутки выявили COVID-19, в Петербурге – 3738 случаев

3 января, 10:35 Тысячи людей в Псковской области остались без света из-за непогоды

2 января, 17:56 Петербуржцы заметили в Карповке десятки плавающих багетов

2 января, 16:30 Суд оштрафовал москвича за экстремистские песни во "ВКонтакте" 29 раз за день

2 января, 15:45 Россияне могут получить паспорт вакцинации от COVID-19 через госуслуги

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru