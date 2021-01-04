Петербург впервые с начала пандемии обошел Москву по количеству новых случаев COVID-19

За прошедшие 24 часа коронавирусная инфекция подтвердилась у 23 351 россиянина, из которых 3657 - жители Петербурга, уведомили в оперативном штабе. При этом Северная столица впервые с начала пандемии обогнала Москву по количеству новых случаев заболевания, где выявили 3591 заражённого COVID-19.

В городе на Неве скончались 79 пациентов с коронавирусом. За всё время с момента распространения болезни она унесла жизни 58 988 граждан.

Всего с начала пандемии в Петербурге инфекцию подхватили 257 007 человек, а умерли - 8 004 пациента.

В общей сложности в России инфекция была выявлена у 3 260 138 человек.