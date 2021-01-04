18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:35

В Петербурге экстренно с госпитализировали Олега Басилашвили: у актёра подозревают COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге экстренно с госпитализировали Олега Басилашвили: у актёра подозревают COVID-19

Народный артист СССР Олег Басилашвили попал в одну из петербургских больниц: предварительно, у актёра подтверждён COVID-19.

"Да, у него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет", - поделилась в разговоре с телеканалом 78.ru его дочь Ксения. Она уведомила также, что коронавирус обнаружен не только у её отца, но также у неё самой и других членов семьи артиста.

Ранее в декабре Басилашвили отмечал, что в период пандемии важно сохранить жизнь человека, а не работу заведений сферы культуры и досуга. Если запретить передвижение общественного транспорта, заявлял театральный деятель, жизнь в городе остановится, однако закрытие театров на его жизни не так заметно отразится.

Кроме того, напомним, в декабре в больницу попала и коллега Басилашвили по БДТ Алиса Фрейндлих.

Фото со страницы Олега Басилашвили "ВКонтакте"

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:38 Петербуржец умер в аптеке с рецептом на лекарства от коронавируса в руках

12:01 Петербург впервые с начала пандемии обошел Москву по количеству новых случаев COVID-19

10:33 Петербургские бары и рестораны вновь открываются для посетителей

3 января, 11:25 У 24,1 тысяч россиян за сутки выявили COVID-19, в Петербурге – 3738 случаев

2 января, 15:45 Россияне могут получить паспорт вакцинации от COVID-19 через госуслуги

2 января, 11:47 В России зафиксировано еще 26,3 тысяч случаев заболевания COVID-19

1 января, 13:32 В России выявили еще 27 тысяч случаев заражения коронавирусом

31 декабря 2020, 13:33 Смольный рассказал о работе больниц, поликлиник и скорой помощи в новогодние праздники

31 декабря 2020, 12:35 Шесть баров Петербурга и 112 посетителей накажут за несоблюдение "коронавирусных" запретов

31 декабря 2020, 11:11 В России выявили еще 27,7 тысяч зараженных коронавирусом, в Петербурге – снова 3,7 тысяч


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 Россияне-миллиардеры продолжают преумножать своё состояние и стали богаче на $14 млрд

17:21 Смольный опубликовал афишу городских театров: на каникулах покажут 30 спектаклей

16:21 Петербургу предоставят 100 млн рублей на развитие спортобъектов

15:20 Вишневский интересуется у ФСБ причинами появления в институте истории РАН "куратора" от ведомства

14:33 Компания Ротенберга получила 204 млн рублей на обслуживание Крымского моста

13:35 В Петербурге экстренно с госпитализировали Олега Басилашвили: у актёра подозревают COVID-19

12:38 Петербуржец умер в аптеке с рецептом на лекарства от коронавируса в руках

12:01 Петербург впервые с начала пандемии обошел Москву по количеству новых случаев COVID-19

11:16 МВД учредит общедоступную базу злостных нарушителей ПДД

10:33 Петербургские бары и рестораны вновь открываются для посетителей

3 января, 18:00 В Гатчине пенсионерке вместо церковных свечек продали макароны

3 января, 16:45 Удальцов вышел на свободу после десяти суток спецприемника

3 января, 15:27 Протестно настроенные воронежцы кормят голубей

3 января, 14:42 Дрозденко вступил в заочный диспут со спикером эстонского парламента

3 января, 13:38 Беглов съездил поздравить с Новым годом воспитанников интерната в Петергофе

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru