В Петербурге экстренно с госпитализировали Олега Басилашвили: у актёра подозревают COVID-19

Народный артист СССР Олег Басилашвили попал в одну из петербургских больниц: предварительно, у актёра подтверждён COVID-19.

"Да, у него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет", - поделилась в разговоре с телеканалом 78.ru его дочь Ксения. Она уведомила также, что коронавирус обнаружен не только у её отца, но также у неё самой и других членов семьи артиста.

Ранее в декабре Басилашвили отмечал, что в период пандемии важно сохранить жизнь человека, а не работу заведений сферы культуры и досуга. Если запретить передвижение общественного транспорта, заявлял театральный деятель, жизнь в городе остановится, однако закрытие театров на его жизни не так заметно отразится.

Кроме того, напомним, в декабре в больницу попала и коллега Басилашвили по БДТ Алиса Фрейндлих.

Фото со страницы Олега Басилашвили "ВКонтакте"