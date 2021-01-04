Петербургу предоставят 100 млн рублей на развитие спортобъектов

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановления, согласно которым утверждаются дополнительные соглашения с Минспорта о субсидировании бюджета города средствами для развития спортивных объектов. Из федерального центра на эти цели будет выделено порядка 100 млн рублей.

В постановлении за номером 102 одобряется проект соглашения, в соответствии с которым пролонгируется финансовая поддержка организаций, занимающихся подготовкой спортивного резерва для сборных команд России. В частности, в 2021 году из федбюджета выделят 6,71 млн рублей на поддержку петербургского проекта по созданию условий для занятий массовым спортом, подготовке спортивного резерва и обеспечение спортивных объектов.

В ещё одном постановлении, №104, речь идёт о соглашении на субсидирование покупок инвентаря и оборудования для приведения спортплощадок в должное состояние в размере 4,48 млн рублей.

Также Петербургу выделят 40 млн рублей на улучшение состояния футбольных полей в ряде городских учреждений. При этом итоговая стоимость их модернизации составит 96 млн рублей.

Наконец, 45 млн рублей выделят на укрепление травяного покрытия в спортивной школе олимпийского резерва в Зеленогорске.

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