18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:00

Россияне-миллиардеры продолжают преумножать своё состояние и стали богаче на $14 млрд

фото ЗакС политика Россияне-миллиардеры продолжают преумножать своё состояние и стали богаче на $14 млрд

Российские миллиардеры в 2020 году стали совокупно богаче на 13,8 млрд долларов, информирует РИА "Новости", ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index. Наиболее остальных преумножил своё состояние владелец золотодобывающего бизнеса Сулейман Керимов, чей капитал пополнился 4,85 млрд долларов.

Второй в перечне преуспевших россиян - Алишер Усманов, заработавший 4,46 млрд долларов за год. Замыкает тройку самых обеспеченных граждан РФ руководитель "Северстали" Алексей Мордашов, чьё состояние стало "обширнее" на 3,11 млрд долларов.

В то же время самым богатым россиянином в списке Bloomberg остаётся совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. Его доходы за год выросли на 1,98 млрд, достигнув отметки в 30 млрд долларов.

В перечне Bloomberg присутствуют лишь трое миллиардеров, чей "кошелёк" за год претерпел убытки. Это гендиректор "Лукойла" Вагит Алекперов (-4,99 млрд долларов), совладелец этой же компании Леонид Федун (-2,45 млрд) и совладелец "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко (-1,51 млрд).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 Россияне-миллиардеры продолжают преумножать своё состояние и стали богаче на $14 млрд

17:21 Смольный опубликовал афишу городских театров: на каникулах покажут 30 спектаклей

16:21 Петербургу предоставят 100 млн рублей на развитие спортобъектов

15:20 Вишневский интересуется у ФСБ причинами появления в институте истории РАН "куратора" от ведомства

14:33 Компания Ротенберга получила 204 млн рублей на обслуживание Крымского моста

13:35 В Петербурге экстренно с госпитализировали Олега Басилашвили: у актёра подозревают COVID-19

12:38 Петербуржец умер в аптеке с рецептом на лекарства от коронавируса в руках

12:01 Петербург впервые с начала пандемии обошел Москву по количеству новых случаев COVID-19

11:16 МВД учредит общедоступную базу злостных нарушителей ПДД

10:33 Петербургские бары и рестораны вновь открываются для посетителей

3 января, 18:00 В Гатчине пенсионерке вместо церковных свечек продали макароны

3 января, 16:45 Удальцов вышел на свободу после десяти суток спецприемника

3 января, 15:27 Протестно настроенные воронежцы кормят голубей

3 января, 14:42 Дрозденко вступил в заочный диспут со спикером эстонского парламента

3 января, 13:38 Беглов съездил поздравить с Новым годом воспитанников интерната в Петергофе

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru