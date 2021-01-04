Россияне-миллиардеры продолжают преумножать своё состояние и стали богаче на $14 млрд

Российские миллиардеры в 2020 году стали совокупно богаче на 13,8 млрд долларов, информирует РИА "Новости", ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index. Наиболее остальных преумножил своё состояние владелец золотодобывающего бизнеса Сулейман Керимов, чей капитал пополнился 4,85 млрд долларов.

Второй в перечне преуспевших россиян - Алишер Усманов, заработавший 4,46 млрд долларов за год. Замыкает тройку самых обеспеченных граждан РФ руководитель "Северстали" Алексей Мордашов, чьё состояние стало "обширнее" на 3,11 млрд долларов.

В то же время самым богатым россиянином в списке Bloomberg остаётся совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. Его доходы за год выросли на 1,98 млрд, достигнув отметки в 30 млрд долларов.

В перечне Bloomberg присутствуют лишь трое миллиардеров, чей "кошелёк" за год претерпел убытки. Это гендиректор "Лукойла" Вагит Алекперов (-4,99 млрд долларов), совладелец этой же компании Леонид Федун (-2,45 млрд) и совладелец "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко (-1,51 млрд).