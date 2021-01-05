"Жить сразу не хочется": Песков - о критике со стороны Путина

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как переживает критику со стороны своего начальника. Эмоциональными переживаниями на сей счет чиновник поделился в эфире телевизионной программы "Соловьев Live".

"Я сталкивался с серьезной критикой президента. Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да", - уведомил аудиторию Песков.

Отвечая на вопрос ведущего, может ли у Владимира Путина вызвать негодование какое-либо публичное высказывание Пескова, последний заявил, что периодически такое случается.

"Слава богу, не очень [часто]. Но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать", - сознался пресс-секретарь.