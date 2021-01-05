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15:25

ФСБ потратила на покупку служебных автомобилей миллиард рублей

фото ЗакС политика ФСБ потратила на покупку служебных автомобилей миллиард рублей

Войсковая часть ФСБ № 55056 (Управление материально-технического обеспечения) выделила свыше 1,1 млрд рублей на приобретение легковых автомобилей в 2020 году, информирует "МБХ медиа", ссылаясь на обнаруженные на портале госзакупок тендеры.

В общей сложности ведомство разместило 55 тендеров на покупку 868 авто, соответственно, стоимость одной машины составляет в среднем 1,2 млн рублей.

Все конкурсы, равно как и техническая документация к ним, были закрыты, поэтому узнать, какие марки и модели ТС выбрали в военной части, не представляется возможным. Известно лишь, что за ФСБ планировала отдать 630 тысяч рублей за наиболее дешевые авто, тогда как в самое дорогое из них ведомство намеревалось вложить 4,1 млн рублей.

Подрядчики должны были поставить транспортные средства в региональные управления ФСБ. Самое дорогое собирались направить в УФСБ по Москве и Московской области в Балашихе.

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