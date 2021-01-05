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16:25

Свыше 600 журналистов стали жертвами COVID-19 с начала пандемии

фото ЗакС политика Свыше 600 журналистов стали жертвами COVID-19 с начала пандемии

Более 600 работников прессы из 59 стран мира скончались из-за последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии, уведомляет ТАСС, ссылаясь на подсчёты, опубликованные неправительственной организацией Press Emblem Campaign (РЕС).

"Из 602 журналистов, умерших от COVID-19 с начала марта, более половины смертей приходится на Латинскую Америку - 303", - сообщается в докладе РЕС.

В пятёрке лидеров по смертности присутствуют также Азия (145 усопших), Европа (94), Северная Америка (32) и Африка (28).

"Вследствие своей профессии журналисты, направляющиеся работать "в поле", чтобы засвидетельствовать события, особенно не защищены перед вирусом. Некоторые из них, в частности фрилансеры и фотографы, просто не могут работать из дома", - поведал о ситуации генеральный секретарь РЕС Блэз Лампан.

Если конкретизировать страны, в которых журналисты наиболее чаще умирали от COVID-19, уточнил Лампан, то это будут Перу, где с марта инфекция унесла жизни 93 работников СМИ, следом идут Бразилия (55), далее - Индия (53), Мексика - 45, Эквадор - 42, Бангладеш - 41, Италия - 37, США - 31, Пакистан - 22, Турция - 17, Великобритания - 13, Панама - 11, Боливия - 9. Наконец, замыкают перечень Афганистан (8), Доминиканская Республика (8), Нигерия (8), Россия (8) и некоторые другие государства.

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