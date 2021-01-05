Беглов и члены правительства уступят прививку от COVID-19 "учителям, врачам и силовому блоку"

Городской глава Александр Беглов и члены петербургского правительства повременят с вакцинацией от коронавируса, уступив место наиболее нуждающимся категориям населения. С соответствующим заявлением градоначальник выступил во время посещения прививочного пункта в поликлинике № 56.

"Прежде всего, вакцинация — для жителей города. Самое главное, чтобы привились жители, учителя, врачи, силовой блок. Вот когда поступит большой объём вакцины, тогда, конечно, будут прививаться все члены правительства", - пообещал Беглов, которого цитирует 78.ru.

Поликлиника является одним из 70 прививочных пунктов по вакцинации населения города от COVID-19. За помощью в медучреждение могут обратиться 80 тысяч жителей Фрунзенского района, из которых 15 тысяч - дети.

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