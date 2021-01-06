Петербургский архив РАН лишился средневековой исторической печати

Петербургский филиал архива Российской академии наук на Васильевском острове остался без ценнейшей исторической печати, датируемой 1162 годом, передает Mash со ссылкой на старшего научного сотрудника архива Наталию Чернову. Речь идет о фрагменте воскового оттиска печати "Грамоты Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя".

Инцидент сотрудники учреждения связывают с визитом грабителей, который случился под Новый год. Причем рассматривается не только версия похищения исторического документа, но и вариант, при котором воры случайно уничтожили печать в ходе своего налета. В пользу последнего предположения говорит то, что злоумышленники вынесли технику, а не многократно превышающие ее по ценности артефакты. Как считает другой сотрудник РАН, Александр Галушкин, утрата невосполнима.

После нападения на здание архива его стали круглосуточно охранять.