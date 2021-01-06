Петербургские активисты обнаружили притоны в расселенных исторических домах

Петербургские активисты-градозащитники на продолжающихся новогодних праздниках проинспектировали несколько аварийных исторических домов. Из прогулки они сделали вывод, что к консервации некоторых зданий, представляющих культурную ценность, чиновники относятся недостаточно внимательно, поскольку, судя по обнаруженным следам, внутрь регулярно проникают асоциальные элементы, жгут костры и ночуют. Именно так обстоят дела в расселенном доме Лялевича (улица Розенштейна, 39), где "инспекторы" заметили круглосуточно горящий огонь, бездомных и наркоманов.

Столь же неудовлетворительно соблюдается консервация дома Степанова (улица Константина Заслонова, 8) и флигелей дома Фролова (Синопская набережная, 24): костры полыхают и там. Активисты призывают Смольный проводить более суровую политику по отношению к недобросовестным собственникам, обвиняя последних в намеренном доведении выкупленных памятников до плачевного состояния, и предлагают конкретное требование.

"Если здание более месяца стоит незаконсервированным, начинаются штрафные санкции, идет принуждение к консервации. Если объект брошен более двух лет, инициируется процедура изъятия здания", - гласит оно.

Итоги "праздничного" рейда поступили в правоохранительные ведомства.