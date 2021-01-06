Патриарх Кирилл сравнил "ковид-диссидентов" с атеистами

Предстоятель РПЦ Кирилл, выступая в преддверии православного Рождества с речью, посетовал на то, что кругом продолжает существовать большое множество людей, не верящих абсолютно ни во что. Причем эта "глухота", по его наблюдениям, касается не только объектов религиозного культа, а явлений насущных и актуальных - таких, как рекомендации врачей в связи с эпидемией коронавируса.

"Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции", - цитирует его ТАСС.

По мнению патриарха, не верящие в "чуму 2020 года" сограждане недостаточно развиты интеллектуально.

Отметим, что, несмотря на признание РПЦ угрозы, исходящей от коронавируса, и призыв следовать всем указаниям современной медицины, рождественские службы в храмах с участием прихожан все же состоятся. В частности, они ожидаются в Петербурге.